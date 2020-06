Nîmes Mercato : Mauvaise nouvelle sur la piste Jérôme Prior

A la recherche d’un nouveau gardien de but, le Nîmes Olympique aurait coché le nom de Jérôme Prior. Seulement, Valenciennes ne compte pas lâcher son portier qui entre dans la dernière année de son contrat.

Valenciennes prépare un sale coup pour Jérôme Prior

Le Nîmes Olympique compte s’offrir un nouveau gardien de but. Après deux saisons avec les Crocos, Paul Bernardoni a quitté le club pour le SCO Angers. Depuis son départ, Jérôme Prior est présenté comme son successeur à Nîmes. Le portier de 24 ans n’a plus qu’un an de contrat avec Valenciennes. Mais aux dernières nouvelles, le pensionnaire de Ligue 2 n’a pas l’intention de céder son joueur. Mieux, le VAFC veut prolonger son contrat et a déjà transmis une offre à son gardien. « Il a un contrat et nous voulons le garder (…) Je vais tout faire pour travailler avec lui à Valenciennes la saison prochaine. Il a aussi une prolongation de contrat faite par le club », a révélé Jérémie Janot, le coach des gardiens de Valenciennes, au site Ma Ligue 2.

Vers une prolongation de Prior avec Valenciennes ?

La direction du VAFC est satisfaite des performances réalisées par Jérôme Prior la saison dernière. Arrivé l’été dernier, l’ancien portier des Girondins de Bordeaux s’est installé comme titulaire dans les cages de Valenciennes. En Ligue 2, le Toulonnais s’est révélé comme l’un des meilleurs à son poste. Ce n’est pas pour rien que le club nordiste a terminé la saison avec la meilleure défense du championnat (20 buts encaissés). En 27 matches disputés, l’ancien bordelais enregistre 13 clean-sheet et 17 buts concédés. De quoi susciter l’intérêt du Nîmes Olympique. Reste maintenant à savoir si le portier voudra poursuivre l’aventure en Ligue 2 ou retrouver l’élite la saison prochaine.