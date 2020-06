FC Barcelone : Liga, et un record de plus pour Lionel Messi

Pour la reprise de la saison samedi dans le cadre de la 28e journée de Liga, le FC Barcelone était en déplacement à Majorque. Lionel Messi n’a pas qu’illuminé la rencontre de son talent. Le génie barcelonais a également établi un nouveau record.

Majorque - FC Barcelone : 2 passes décisives et 1 but pour Lionel Messi

Lionel Messi était très affûté hier samedi à l’occasion du déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de Majorque (4-0). Le capitaine barcelonais a été le principal artisan de l’écrasante victoire des Catalans pour avoir offert 2 passes décisives avant de porter l’estocade aux Marjorcais en inscrivant le dernier but de son équipe (90+3). Les supporters blaugranas retiendront que Lionel Messi a brillé et que le FC Barcelone a gagné, consolidant ainsi son statut de leader de Liga face au Real Madrid qui reçoit Eibar ce dimanche soir.

L’Argentin, une machine à marquer les buts

Mais l’histoire retiendra plus qu’une simple prestation convaincante de Lionel Messi. En effet, en inscrivant le dernier but du FC Barcelone à Majorque (son 20e de la saison en championnat), le sextuple Ballon d’Or a établi un nouveau record. L’international argentin est désormais le premier joueur de l’histoire de la Liga à avoir marqué au moins 20 buts chaque saison pendant 12 saisons consécutives. Opta a ressorti les chiffres. L’attaquant barcelonais de 32 ans a inscrit 23 buts en 2008-2009, 34 en 2009-2010, 31 en 2010-2011, 50 en 2011-2012, 46 en 2012-2013, 28 en 2013-2014, 43 en 2014-2015, 26 en 2015-2016, 37 en 2016-2017, 34 en 2017-2018, 36 en 2018-2019, 20 en 2019-2020. Et la saison 2019-2020 n’est pas encore finie…