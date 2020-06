Ex- Paris FC : Jérémy Ménez se rapproche de la D2 italienne

Libre de tout contrat cet été après une pige au Paris FC, Jérémy Ménez devrait retourner en Italie. Plusieurs sources affirment que l’attaquant de 33 ans va poser ses valises à la Reggina, futur pensionnaire de Serie B.

Jérémy Ménez proche de rebondir à la Reggina

Après une saison au Paris FC, Jérémy Ménez va retourner en Italie. Selon RMC Sport et le spécialiste du mercato italien Nicolo Schira, l’attaquant de 33 ans va s’engager avec la Reggina. Actuellement en Serie C (D3 italienne), la formation calabraise a déjà assuré sa montée en Serie B. Massimo Taibi, le directeur sportif de la Reggina, serait proche de boucler l’affaire avec l’ancien international tricolore (24 sélections/2 buts). L’ancien parisien devrait parapher un contrat de trois ans avec l’actuel leader de Serie C. Le club voit en Ménez un renfort de taille pour retrouver l’élite du football italien dans quelques mois. La Reggina n’a plus évolué en Serie A depuis 11 ans.

La Reggina, une meilleure expérience pour Ménez ?

Comme au Paris FC, Jérémy Ménez va rejoindre un club qui veut retrouver l’élite. A Paris, le polyvalent attaquant a terminé la saison avec 4 buts et 4 passes décisives en 17 matches de Ligue 2. Des prouesses qui à défaut de permettre la promotion de Paris, ont contribué au maintien du club de la capitale en L2. Les hommes de René Girard ont fini à la 17e place du championnat. En s’engageant avec la Reggina, Jérémy Ménez va retrouver un championnat où il a déjà évolué, bien qu’au niveau supérieur. Le natif de Longjumeau a défendu les couleurs de l’AS Roma (2007-2011) et de l’AC Milan (2014-2016).