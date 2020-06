OM : Head of football, tacle désillusionnant à Olivier Pickeu

Le mercato estival franco-français est ouvert depuis lundi dernier et l’ OM n’a toujours pas nommé de directeur du football. Si Olivier Pickeu est présenté comme le favori des dirigeants marseillais, Daniel Riolo est clairement réservé sur ce nom et croit savoir qui ferait l'affaire de l’Olympique de Marseille.

OM : Daniel Riolo pas convaincu par Olivier Pickeu

L’ OM n’est pas encore parvenu à trouver le successeur d’Andoni Zubizarreta, même s’il est question cette fois d’occuper le poste de directeur du football. Après plusieurs auditions, Olivier Pickeu est présenté comme le grand favori pour le poste. Mais l’ancien manager général du SCO Angers n’a pas encore rencontré le président olympien Jacques-Henri Eyraud, et il n’est pas sûr que ce dernier soit d’accord pour le nommer. Ce qui semble faire plaisir à Daniel Riolo, pas convaincu par les compétences de l’homme de 50 ans. « Donc Pickeu a le profil pour être Head of Football de l’OM ? », s’est interrogé le journaliste de RMC Sport avant d’ajouter : « Pfff, quand même… Passer d’Angers à l’OM… Pickeu est un nom qui est sorti. Mais Eyraud et Pickeu n’ont jamais parlé, pourquoi c’est sorti alors ? C’est juste parce que le mec est sur le marché… »

Qui au poste de directeur du football ?

Mais le mercato est déjà ouvert et l’ OM est désormais dans l’urgence de trouver un directeur du football. Daniel Riolo s’est également penché sur le sujet. Le confrère s’est d’abord interrogé sur la probabilité de voir un ancien joueur de l’Olympique de Marseille occuper le poste : « Un ex-joueur de l’OM avec un profil de directeur sportif ? ». Il a ensuite mis Franck Sauzée et Habib Beye en concurrence, avant de voter pour ce dernier. « Lui, il a le profil pour être "Tête du Football". Il a envie de l’être, c’est son rêve de l’être, surtout à Marseille. Il veut plus être "Tête du Football" qu’entraîneur. Être manager, il kifferait, donc pourquoi il ne se place pas ? », a proposé le célèbre confrère.