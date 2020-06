RC Lens : D’accord avec le RCL, Gaël Kakuta a refusé l’ ASSE !

Le RC Lens, dès l’officialisation de sa montée en Ligue 1, s’est positionné pour recruter Gaël Kakuta, joueur d’Amiens SC. L’intéressé a lui-même rapidement adhéré à l’idée d’un retour au RCL, son club formateur, duquel voulait le détourner l’ ASSE. La décision du joueur, favorable au Racing Club de Lens, vient d’être confirmée.

Gaël Kakuta a trouvé un accord avec le RC Lens

Gaël Kakuta va bientôt rejoindre le RC Lens. Le milieu offensif d’ Amiens SC a trouvé un accord avec le club nordiste, selon le quotidien L’Équipe. La Voix du Nord, confirme ce dimanche cette information d’un contrat posé sur le bureau des dirigeants lensois, attendant la signature de l’international congolais. Gaël Kakuta a trouvé un accord salarial pour signer au RCL pour une durée de 3 saisons. À noter que le joueur avait plusieurs autres clubs à ses trousses, dont l’ AS Saint-Étienne. Les dirigeants stéphanois s’étaient invités sur le dossier lorsque les Sang et Or étaient mis en difficulté par l’extrême exigence financière du président d’Amiens SC. Ce dernier exige depuis le début le paiement de 5,5 millions d’euros pour le transfert du joueur.

Qu’en est-il du RCL et Amiens SC ?

Maintenant que le RC Lens a arraché un accord au joueur pour un deal de 3 saisons, il doit maintenant essayer de faire de même avec son club. Les dirigeants amiénois ont fait un effort, ils attendent à présent une offre de 5 millions d’euros pour le transfert du joueur. Mais le Racing Club de Lens n’a jusqu’ici proposé que 3,5 millions d’euros. L’affaire est donc très loin d’être bouclée même si l’accord trouvé avec Gaël Kakuta relance les chances du club nordiste de se l’offrir. Avec son faible budget transfert de 13 millions d’euros, Lens peut difficilement dépenser plus de 4 millions d’euros sur ce dossier. Le club passe lundi devant la DNCG(direction nationale du contrôle de gestion), passage après lequel il pourrait légèrement améliorer sa proposition pour boucler l’affaire.