Amiens SC : Couac avec le SRFC, Guirassy a fait son choix

Le Stade Rennais SRFC, qui ne veut pas être pris de court en cas de départ de Mbaye Niang cet été, vise Serhou Guirassy. Si Amiens SC n’est pas opposé au départ de son attaquant et que le buteur a choisi sa future destination, il y a tout de même un couac dans le dossier entre les deux formations.

Désaccord entre Amiens SC et le SRFC sur le prix de Serhou Guirassy

Mbaye Niang est chaud pour rejoindre l’OM la saison prochaine. Aux dernières nouvelles, un club du Qatar et l’AS Monaco seraient également attirés par le profil du buteur rennais (10 buts en 26 matches de Ligue 1 cette saison). Conscients qu’ils peuvent perdre l’international sénégalais de 25 ans, les dirigeants rennais sont déjà dans l’anticipation et ciblent Serhou Guirassy. Selon RMC Sport, Amiens SC réclame 20 millions d’euros, pour un joueur acheté 6 millions d’euros à Cologne l’été dernier. Mais le Stade Rennais SRFC propose 15 millions d’euros, plus les bonus.

Quel choix pour l’Amiénois ?

D’après la radio sportive, Serhou Guirassy ne manque pas de prétendants. A 24 ans, il serait la cible de plusieurs clubs anglais pour le mercato estival. Mais le joueur formé à Laval aurait choisi de rejoindre le Stade Rennais SRFC en cas de départ d’Amiens SC. Il aurait rencontré plusieurs responsables bretons et serait attiré par la possibilité de jouer la Ligue des Champions avec le club rennais.