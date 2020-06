Nice Mercato : Malang Sarr convoité par les rivaux olympiens

Après 4 ans de bons et loyaux services, Malang Sarr va quitter l’OGC Nice librement cet été. Celui qui formait un trio défensif avec Dante et Danilo lors des derniers matchs serait convoité en Italie et en France, par l’OL et l’OM.

Après l’Italie, un intérêt de deux clubs français pour Malang Sarr ?

Pour le mercato estival, Malang Sarr est convoité en Italie, où la Lazio Rome et l’Inter Milan seraient prêt à l’accueillir. Aujourd’hui, le journaliste Manu Lonjon annonce que le défenseur central pourrait finalement rester en France, où l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais s’intéressent également à son profil. A la recherche d’un défenseur de bon niveau, les deux olympiques voient en lui le profil parfait. Le joueur de 21 ans, de grand gabarit (1m85), a déjà une bonne expérience en Ligue 1 avec 119 matchs disputés avec l’OGC Nice. De plus, le transfert de Sarr ne coûtera rien puisqu’il arrive en fin de contrat avec l’OGC Nice le 30 juin prochain.

Pas encore parti, déjà remplacé ?

Malang Sarr n’est pas encore parti, mais l’OGC Nice aurait déjà trouvé son successeur en la personne de Flavius Daniliuc. Le défenseur central de 19 ans a refusé de signer son premier contrat professionnel au Bayern Munich et devrait passer les tests physiques ce lundi. Recruté pour renforcer l’équipe réserve des aiglons, l’ex-international Autrichien U18 pourrait s’imposer comme le successeur de Malang Sarr dans les années à venir.