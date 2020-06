Dijon Mercato : Djibril Cissé finalement vers Chypre ?

Récemment, Djibril Cissé faisait part de son envie de tenter une dernière aventure en Ligue 1 afin de d’atteindre son objectif, dépasser la barre des 100 buts dans ce championnat. L’avenir du buteur pourrait cependant s’inscrire loin de la France.

Djibril Cissé à l’Ermís Aradíppou

Annoncé au Dijon FCO, notamment depuis les déclarations de Stéphane Jobard, Djibril Cissé pourrait finalement rechausser les crampons en 2ème division chypriote. « Cissé a peut-être 38 ans, mais il est dans une bien meilleure forme que d'autres joueurs » a déclaré Loukas Fanieros, président de l’Ermís Aradíppou dans un entretien accordé au site Gazzetta.gr. Une opération qui, si elle se concrétise, pourrait mettre en lumière ce petit club et pourrait permettre à Djibril Cissé de retrouver les terrains.

La barre des 100 buts en Ligue 1 finalement pas atteinte ?

Depuis quelques semaines, Djibril Cissé le dit haut et fort, il veut dépasser la barre symbolique des 100 buts en Ligue 1. Passé par l’AJ Auxerre, l’Olympique de Marseille et le SC Bastia, l’ex-international français (41 sélections, 9 buts) a disputé 209 matchs dans l’élite du football français, et y a inscrit 96 buts. S’il signe à l’Ermís Aradíppou même pour une seule saison, le natif d’Arles qui aura 39 ans le 12 août prochain serait alors très proche de fêter ses 40 ans, ce qui refroidirait les potentiels clubs de Ligue 1 intéressés.