OM mercato : Villas-Boas pourrait demander à partir du club

L’avenir d’André Villas-Boas pourrait de nouveau se jouer à l’ OM dans les prochains jours. Le technicien portugais, resté au club malgré le limogeage de son ami Andoni Zubizarreta, pourrait de nouveau pousser la porte de sortie après les révélations de SoccerLink sur les intentions de la direction de l’ Olympique de Marseille.

L’ OM va vendre tous les joueurs courtisés

André Villas-Boas a qualifié l’ OM en Ligue des Champions. L’entraîneur ne pense pas avoir relevé ce lourd défi pour ensuite diriger une équipe qui viendrait faire de la figuration dans la compétition européenne. Il attend donc des renforts par ligne ce mercato estival afin de rendre compétitive son équipe. Un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur sont les postes que veut renforcer l’ancien coach de Chelsea avec des joueurs expérimentés. Alors qu’il s’attend à des transferts dans ce sens, c’est l’inverse que prépareraient en coulisse les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Selon SoccerLink, Jacques-Henri Eyraud et ses collaborateurs voudraient vendre des joueurs pourtant considérés par l’entraîneur comme étant la base sur laquelle construire son équipe pour la saison 2021. Pour les dirigeants, aucun joueur n’est invendable, selon cette source.

Florian Thauvin mis en vente par la direction de l’ Olympique de Marseille.

Selon cette fuite, Jacques-Henri Eyraud voudrait vendre Florian Thauvin et Dimitri Payet au plus offrant cette saison. Il serait prêt à accepter des offres attendues de Premier League pour ses joueurs à forte valeur marchande. Pour lui, le club doit faire entrer d’urgence de l’argent dans ses caisses pour survivre aux difficultés financières qu’il a et qui se sont amplifiées avec la pandémie de Covid-19. Et pour lui, Florian Thauvin est le joueur qui pourrait rapporter le plus d’argent. La vente de l’ancien sociétaire de Bastia est aussi rendue obligatoire par sa situation contractuelle. Florian Thauvin est à un an de la fin de son contrat et donc le club n’a que cet été pour encaisser un gros chèque dans le cadre de sa vente. Le joueur aura autrement la possibilité, dès le mois de janvier, de négocier son départ gratuit du club phocéen l’été prochain.

OM mercato : Avec Dimitri Payet, la réduction de la masse salariale visée

La mise en vente de Dimitri Payet serait surtout motivée par la nécessité de réduire la masse salariale de l’ Olympique de Marseille. Il faut noter que le joueur a récemment refusé une réduction de son salaire, ce qui n’arrange rien pour les dirigeants. Payet étant à deux ans de la fin de son contrat, il sera difficile de le vendre à un meilleur prix passé cet été puisqu’il a déjà 33 ans. De son côté, André Villas-Boas peut difficilement accepter cette situation que veulent créer les dirigeants marseillais. Avec Steve Mandanda, Payet a fortement poussé pour voir l’entraîneur rester à son poste cette saison de Ligue des Champions. L’ambiance à l’ OM pourrait de nouveau se dégrader avec les révélations de SoccerLink sur les plans cachés des dirigeants de l’ Olympique de Marseille.