Liga : Le Real Madrid ne rate pas son retour face à Eibar

Pas impérial défensivement mais solide en première mi-temps, le Real Madrid s’est imposé face à Eibar 3-1 ce dimanche soir.

Il aura suffi d’une mi-temps

Le Real Madrid réussit sa reprise du championnat trois mois après l’arrêt de la Liga. Les Merengues accueillaient Eibar dans une rencontre qui ne se jouaient pas au Santiago Bernabéu, mais au Stade Alfredo di Stefano, situé dans le centre d'entraînement de Valdebebas et qui accueille habituellement le Real Madrid Castilla. La rencontre a été pliée en première mi-temps par les joueurs de Zinedine Zidane. Toni Kross à la 4e minute, Sergio Ramos à la 30e et Marcelo sept minutes plus tard ont permis au Real Madrid de se mettre à l’abri face aux Basques (3-0).

Le Real Madrid revient à deux points du Barça

Au retour des vestiaires, les Madrilènes se sont relâchés, mais ce fut sans conséquence. Pedro Bigas va réduire tout de même le score de manière heureuse sur corner à la 60e minute (3-1). La fin de rencontre sera plus décousue, mais plus aucun but ne sera marqué. Ce succès permet aux coéquipiers d’Eden Hazard de recoller au classement avec le FC Barcelone qui avait pris cinq points d'avance après sa victoire face à Majorque samedi (4-0). Les Merengues, qui recevra Valence jeudi, n'a plus que deux points de retard sur le club catalan.