PSG Mercato : Luka Modric adresse un conseil à Mbappé !

Luka Modric s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le milieu de terrain du Real Madrid estime que le prodige français doit nécessairement quitter le PSG afin de franchir un nouveau palier dans sa jeune carrière.

Luka Modric invite Kylian Mbappé à quitter le PSG

Depuis son éclosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé multiplie les performances avec le Paris Saint-Germain. Cette saison, l’international français a inscrit 30 buts et délivré 17 passes décisives en 33 rencontres (toutes compétitions confondues). Des performances qui n’ont pas échappé à Luka Modric. Lors d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain du Real Madrid s’est totalement enflammé pour le crack du PSG et s’est permis de lui glisser un conseil pour son avenir. Luka Modric estime que Kylian Mbappé « a tout pour dominer la scène internationale ». Mais pour atteindre ce niveau de domination, le natif de Bondy devra nécessairement quitter Paris et la Ligue 1. « Je pense que pour franchir ce palier, il doit aller dans un championnat où son équipe ne gagne pas si facilement », a-t-il estimé.

Le PSG ne compte pas céder son attaquant

La star madrilène invite donc le champion du monde en titre à quitter la Ligue 1. Le Real Madrid se ferait une joie de l’accueillir en cas de départ du PSG. Le club madrilène voile à peine son intérêt pour Kylian Mbappé, mais Paris n’est pas vendeur. Le club parisien n’a pas l’intention de céder son joyau français. Leonardo, le directeur sportif du PSG, est intransigeant sur le dossier.