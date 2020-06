ASSE Mercato : Revirement dans le dossier Franck Honorat

L’ ASSE et le Stade Brestois n’auraient toujours pas trouvé d’accord pour le transfert de Franck Honorat, contrairement à ce queL’Équipe a annoncé. Le Progrès croit savoir qu’il y a deux points qui bloquent les négociations.

L'ASSE et Stade Brestois pas d'accord pour Honorat

L’ASSE souhaite effectivement vendre Franck Honorat. Et le Stade Brestois est bien intéressé par les services de l’ailier. Le quotidien sportif avait même annoncé un accord entre les deux clubs autour de 5 M€ pour le transfert du joueur de 23 ans. Mais ce lundi 15 juin, le quotidien régional assure que les négociations achoppent sur deux points. En effet, les Brestois ont fait une offre de 4 M€ et ne souhaitent pas aller au-delà de ce montant, selon les informations du journal local. L’AS Saint-Étienne réclame pourtant 5 M€. En plus, le Stade Brestois « n’est pas disposé non plus à rentrer dans une surenchère sur le salaire » de Franck Honorat, d'après la source. Toutefois, « les discussions se poursuivent » et il n’est pas exclu que les deux parties trouvent un compromis sur le dossier du N°14 de l’ASSE.

Du beau monde aux trousses de Franck Honorat

Franck Honorat a disputé 19 matchs avec les Verts, toutes compétitions confondues, lors de la saison 2019-2020. Il a délivré 5 passes décisives, dont 3 en Ligue 1 et 2 en coupe de France. Il avait été recruté à Clermont Foot en août 2018 pour 2 M€, puis prêté au club auvergnat, lors de l’exercice 2018-2019. Ayant rejoint l’ASSE l’été 2019, le natif de Toulon n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe de Claude Puel, en raison de la concurrence sur l’aile droite. En plus de Brest, le FC Lorient, le FC Metz et le Nîmes Olympique sont intéressés par les services de Franck Honorat, par ailleurs lié au club ligérien jusqu'en juin 2023.