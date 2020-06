Ligue 1 : Le PSG voudrait s'offrir les frères Hernandez

Cet été, le Paris Saint-Germain voudrait s’attacher les services des deux latéraux français, Lucas et Théo Hernandez, du Bayern Munich et de l'AC Milan.

Lucas Hernandez, la priorité

La défense. Voilà le chantier du PSG pendant ce mercato estival. Alors que le secteur défensif du club de la capitale va subir de lourdes pertes dans les semaines à venir avec les départs de Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ou encore Tanguy Kouassi, le PSG a la volonté de se renforcer dans ce secteur de jeu. Et si l'on se fie à ce que révèle la radio espagnole Cadena Ser, les frères Hernandez, Lucas et Théo, seraient dans le collimateur du club parisien. Pour Lucas, les dirigeants parisiens seraient entrés en contact avec l'entourage du défenseur du Bayern Munich, sous contrat jusqu'en juin 2024. Pour faciliter l’arrivée de l’international français, le PSG souhaiterait également s’offrir son frère. Le latéral gauche brille avec l'AC Milan cette saison. Pour la radio espagnole, cette opération serait même plus envisageable que celle menant à son frère Lucas.

Deux pistes très coûteuses

Mais il s’agit de deux pistes très coûteuses pour le PSG. Le Bayern Munich ne voudra pas 80 millions d’euros pour Lucas Hernandez, mais le club allemand ne brodera pas non plus le champion du monde français. Quant à Theo Hernandez, c’est un prix d’au moins 50 millions d’euros qui a été évoqué dernièrement. En tout cas une chose est certaine, les frères Hernandez sous le maillot du PSG, pas sûr que cela ravisse les supporters de l’OM quand on sait que Lucas et Théo sont originaires de... Marseille.