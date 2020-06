OM : Prolongation de Yohann Pelé, Eyraud pose une condition

En fin de contrat avec l’OM le 30 juin prochain, Yohann Pelé n’était pas censé être prolongé. Mais aux dernières nouvelles, le gardien serait en négociations avec l’Olympique de Marseille pour continuer. Jacques-Henri Eyraud aurait toutefois posé une condition.

Vers une prolongation de Yohann Pelé ?

Eternelle doublure de Steve Mandanda, Yohann Pelé aurait pu trouver une place de titulaire dans un autre club la saison prochaine. En effet, son contrat qui expire le 30 juin n’était pas censé être renouvelé et l’ex-Manceau ne manque pas de prétendants pour ce mercato estival. Mais il pourrait y avoir un rebondissement dans le dossier, l’Albatros pourrait prolonger une saison de plus avec l’OM. Selon les informations de La Provence ce lundi, les discussions sont même déjà ouvertes entre le dernier rempart de 37 ans et les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Si les deux parties semblent être sur la même longueur d’onde, Jacques-Henri Eyraud aurait tout de même posé une condition.

Jacques-Henri Eyraud veut des négociations directes

En effet, le président de l’OM souhaiterait que Yohann Pelé discute directement avec le club. L’ancien Toulousain ne devra donc pas négocier avec l’assistance de son agent. D’après le quotidien régional, en posant cette condition, Jacques-Henri Eyraud, qui copilote le mercato estival olympien avec André Villas-Boas en l'absence d'un directeur du football, a pour objectif d’économiser des frais de commissions en ces temps de crise économique.