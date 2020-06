Barça Mercato : Coutinho prêt à tout pour retourner à Liverpool

Selon les informations du journal The Sun, Philippe Coutinho voudrait revenir à Liverpool. Le milieu de terrain brésilien serait prêt à tout afin de faciliter son retour chez les Reds.

Coutinho prêt à baisser son salaire pour un retour à Liverpool ?

Prêté au Bayern Munich depuis l’été dernier, Philippe Coutinho ne sera pas conservé par le club munichois. Les dirigeants allemands n’ont pas l’intention de lever son option d’achat estimée à 120 millions d’euros. Le milieu offensif brésilien devrait donc retourner au FC Barcelone à l’issue de la saison. Mais Philippe Coutinho ne devrait pas s’éterniser au FC Barcelone puisque les dirigeants catalans auraient décidé de se débarrasser de lui lors du mercato estival. La direction barcelonaise espère une vente directe de son joueur, mais ne s’opposerait pas un nouveau prêt. Chelsea, Newcastle, Everton s’activeraient déjà pour le recruter. Il faut dire que l’idée d’un retour en Premier League ne déplait pas à Philippe Coutinho. Mais selon les indiscrétions du quotidien The Sun, le milieu offensif privilégie un retour à Liverpool, club qu’il a quitté en janvier 2018 contre un chèque de 145 millions d’euros. Le joueur de 28 ans voudrait retourner à Liverpool et serait disposé à baisser son salaire estimé à environ 12 millions d’euros par an afin de faciliter son retour à Anfield. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre les Reds de le récupérer.

Liverpool pas vraiment intéressé

De son côté, Liverpool ne semble pas vraiment intéressé par un retour de Philippe Coutinho. L’entraineur Jurgen Klopp a récemment fermé la porte à un possible retour du Brésilien à Anfield pour des raisons économiques. Mais le dossier pourrait évoluer lors du prochain mercato international.