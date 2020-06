OL : Le combat de Jean-Michel Aulas soutenu par Létang

Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, n’a pas eu gain de cause dans son combat pour la reprise de la Ligue 1. Olivier Létang estime pourtant que son combat était légitime.

OL : Aulas « défend son club à fond », selon Létang

Le Conseil d’État a ruiné les espoirs de Jean-Michel Aulas dans sa décision rendue le 9 juin. Le patron de l’OL avait saisi la plus haute juridiction administrative de France pour remettre en cause la décision du gouvernement et de la LFP mettant fin à la saison 2019-2020 le 30 avril 2020. Mais il a été débouté. Malgré tout, Olivier Létang loue le combat du dirigeant rhodanien. Selon l’ancien président du Stade Rennais, il a défendu bec et ongles les intérêts de son club. Et c’était légitime. « En tout cas, il défend son club à fond, c’est certain », a soutenu le responsable de 47 ans. À la question de savoir si Jean-Michel Aulas avait raison de demander la poursuite du championnat alors que la pandémie de coronavirus se propageait grande vitesse, Olivier Létang a répondu simplement : « On traverse une crise sanitaire difficile, où des gens sont morts et ont souffert ».

Jean-Michel Aulas est-il fini après 33 ans de règne ?

Notons que le boss de l’OL fête ses 33 ans à la tête du club de la capitale des Gaules, ce lundi 15 juin. Ces dernières saisons, son équipe ne gagne plus de titres. Le dernier sacre de Lyon en championnat date de 2008 et le dernier trophée remporté (Coupe de France) était en 2012. Lors de la saison écourtée par la crise de Covid-19, l’Olympique Lyonnais a fini 7e de la Ligue 1. Conséquence ? L’équipe de Rudi Garcia ne jouera pas de Ligue des Champions la saison prochaine. Toutefois, le manque de résultat ne signifie pas la fin pour Jean-Michel Aulas, selon Olivier Létang. « Dire qu’Aulas est fini, non », a-t-il déclaré. « Je ne le pense pas du tout, ce serait occulter son formidable bilan et insulter l’avenir », a expliqué l’ancien responsable du Stade Rennais.