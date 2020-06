Stade Rennais SRFC : Divorce consommé avec Mbaye Niang

Mbaye Niang ne veut plus défendre les couleurs du Stade Rennais FC la saison prochaine. Dans un message publié hier soir sur sa story Instagram, l’international sénégalais semble avoir annoncé sa rupture avec le club breton.

Mbaye Niang chaud pour quitter le Stade Rennais FC

Après 2 saisons de bons et loyaux services au Stade Rennais FC, Mbaye Niang veut relever un autre challenge. Sa priorité, et il ne s’en cache pas, c’est de rejoindre l’OM la saison prochaine. L’ancien Milanais déclare aimer le public chaud bouillant du Vélodrome et assure être prêt à baisser son salaire pour faciliter son transfert. Mais si André Villas-Boas est attiré par le talent du buteur rennais (10 buts en 26 matches de Ligue 1 cette saison), les recruteurs marseillais ne semblent pas avoir les moyens financiers de conclure l’affaire. Les Bretons réclament 20 millions d’euros, un prix qu’on voit difficilement l’Olympique de Marseille payer en ces temps de crise économique. Une incapacité du club phocéen qui aurait encouragé d’autres clubs à foncer sur Mbaye Niang (une écurie du Qatar, l’AS Monaco…). Autant de destinations auxquelles le joueur de 25 ans ne semble pas indifférent, à en juger par son message posté dimanche.

Le Sénégalais annonce-t-il son départ ?

L’ancien attaquant du Torino veut quitter la Bretagne pour vivre ses rêves et réaliser ses objectifs. Pour cela, il est prêt à faire tous les sacrifices nécessaires, et rien ne pourrait le retenir. C’est ce que son message semble vouloir dire. « Ne culpabilise pas de mettre tes rêves et tes objectifs en priorité, de devoir sacrifier certaines relations ou certaines choses de ta vie. Ne culpabilise pas car tu écoutes ton instinct », a en effet posté Mbaye Niang sur le réseau social.