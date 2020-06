ASSE Mercato : Makhtar Gueye va-t-il rester à l’AS Nancy ?

Les joueurs prêtés par l’ ASSE, dont Makhtar Gueye, sont également concernés par la vaste opération de dégraissage annoncée par Claude Puel. L’attaquant pourrait rester à l’AS Nancy-Lorraine.

ASSE : Makhtar Gueye vendu à 1,5 M€ ?

L’ASSE a prêté Makhtar Gueye à l’AS Nancy-Lorraine pour la saison 2019-2020. En fin de contrat, il a fait son retour dans le Forez. Mais le Sénégalais pourrait vite repartir, car il est aussi sur la liste des joueurs mis sur le marché. L’Insider Mohamed Toubache-Ter confirme la tendance. Il indique que l’AS Saint-Étienne pourrait le transférer définitivement pour 1,5 M€, sans toutefois préciser le club positionné. Même si aucune proposition officielle n’a encore été transmise à l’ASSE pour Makhtar Gueye, son nom est associé à l’AS Nancy-Lorraine et l’ES Troyes AC en Ligue 2.

Makhtar Gueye le héros de Strasbourg oublié !

L’avant-centre sénégalais a été recruté par l’ASSE en mars 2018, à l’US Gorée (club sénégalais formateur de Moustapha Bayal Sall). Il avait été lancé en Ligue 1 par Jean-Louis Gasset, lors de la 2e journée face au RC Strasbourg. Le joueur de 22 ans avait été le héros de la rencontre car il avait réussi à égaliser (1-1, 90e), soit six minutes après son entrée en jeu. Malgré tout, Makhtar Gueye avait bouclé la saison 2018-2019 avec 5 matchs (aucune titularisation) au compteur. Ne rentrant pas dans les plans du staff technique de l’ASSE, il avait été prêté à l’ASNL. Le joueur lié à l'ASSE jusqu'en juin 2023 vaut près d'un demi-million d'euros sur le marché, selon Transfermarkt.