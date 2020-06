ASSE Mercato : Adil Aouchiche, le PSG tente un ultime coup

Alors qu’il est pressenti pour s’engager officiellement avec l’ ASSE, Adil Aouchiche est toujours harcelé par le PSG. Leonardo aurait lancé une dernière offensive pour tenter de conserver le jeune joueur très prometteur.

ASSE : Draxler chassé au PSG au profit d'Aouchiche ?

Adil Aouchiche est en fin de contrat stagiaire au PSG le 30 juin et est proche de signer son premier bail professionnel avec l’ASSE. N’ayant pas de visibilité sur la suite de sa carrière au sein de son club formateur, le milieu offensif refuse de rempiler. Il a repoussé plusieurs propositions de Leonardo, avant son déplacement à Saint-Étienne pour négocier avec le club ligérien. Cependant, le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne lâche pas prise. Après une proposition relative à la prolongation du contrat d’Adil Aouchiche, suivie de son prêt à l’ASSE dans la foulée, les dirigeants parisiens sont revenus à la charge. Selon les révélations de RMC, Leonardo veut garantir du temps de jeu à la pépite de 17 ans. Dès lors, le PSG promet de se débarrasser de Julian Draxler cet été afin de faire la place à Adil Aouchiche. L’Allemand de 26 ans n’a plus qu’un an de contrat à Paris et le PSG croit pouvoir lui trouver un point de chute. Malgré tout, le projet de Leonard n'emballe pas le joueur ciblé par l’ASSE. Selon le quotidien sportif, « il existe une grosse tendance à un départ, malgré l'ultime tentative du Paris SG pour retenir le talentueux joueur ».

Adil Aouchiche en quête de temps de jeu

À noter qu’Adil Aouchiche a fait une seule apparition en Ligue 1 avec l’équipe professionnelle des Parisiens la saison dernière. Soit 65 minutes contre le FC Metz battu 0 à 2. Il avait par ailleurs fait deux apparitions en coupe de France et avait été titulaire une fois. Au total, le natif de Blanc-Mesnil a cumulé 162 minutes de jeu seulement avec le groupe de Thomas Tuchel. Un groupe au sein duquel il fait clairement face à la forte concurrence de stars, de joueurs aguerris et de haut niveau, dont Julian Draxler, qui est cependant annoncé vers le Hertha Berlin, en Bundesliga.