Premier League : Sancho de retour à Manchester City ?

Courtisé par de nombreux clubs en Europe, Jadon Sancho serait ouvert à la possibilité de retrouver son ancien club de Manchester City la saison prochaine.

Manchester City entre dans la danse pour Sancho

Le feuilleton Jadon Sancho continue. Alors que le Real Madrid, Manchester United, Liverpool ou encore Chelsea seraient en course pour engager le joueur anglais la saison prochaine, un nouveau prétendant vient de faire son apparition : Manchester City. D'après les informations du tabloïd britannique The Sun ce lundi, l'international anglais commence à envisager d'autres destinations, avec notamment la possibilité de revenir dans son club formateur.

“Nous continuons de penser qu'il restera à Dortmund”

Des rumeurs qui ont fait réagir le directeur du football de Dortmund, Sebastian Kehl. « Nous avons eu quelques problèmes avec Jadon la semaine dernière, mais nous les avons tous réglés. Il a joué un grand match par la suite et fait du bon travail. Il est incroyablement important. Pour l'instant, nous continuons de penser qu'il jouera et restera au Borussia Dortmund la saison prochaine. En ce qui concerne les rumeurs, je n'ai rien à dire sur le sujet », a confié Kehl sur Sky Sports. Néanmoins, un come-back serait compliqué à réaliser avec le prix du joueur fixé entre 120 et 130 millions d'euros, alors que Manchester City est sous la menace d’une sanction les empêchant de jouer la Ligue des Champions pour les deux prochaines saisons. Depuis le début de saison, Jadon Sancho a disputé 41 matches toutes compétitions confondues, pour 20 buts.