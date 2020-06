Barça : Lenglet de retour face à Leganés, Alba suspendu

L'entraineur du Barça, Quique Setién, a convoqué un groupe de 23 joueurs pour la réception de Leganés, demain soir, pour le compte de la 29e journée de Liga. Clément Lenglet fait son grand retour.

Le Barça avec Lenglet et 6 joueurs de l'équipe réserve

Absent lors de la victoire à Majorque (4-0) en raison d'une suspension, Clément Lenglet sera bel et bien de retour pour la réception de Leganés, avant-dernier de Liga, demain au Camp Nou. Auteur d'un très bon match et même buteur samedi soir, Jordi Alba sera quant à lui contraint de voir le match depuis les tribunes puisqu'il est suspendu à son tour. C'est le seul absent que le Barça déplore, hormis celle d'Ousmane Dembélé, blessé de longue date. Six joueurs de l'équipe réserve ont été convoqués par Setién (Peña, Araujo, Puig, Collado, Monchu, Fati). Critiqué mais défendu par son entraîneur, Antoine Griezmann est bien présent dans les 23.

Le groupe retenu par Quique Setién

Gardiens (3) : Marc-André Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña / Défenseurs (6) : Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Junior Firpo , Ronald Araujo / Milieux (9) : Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Arturo Vidal, Riqui Puig, Alex Collado, Monchu / Attaquants (5) : Lionel Messi, Ansu Fati, Luis Suarez, Martin Braithwaite, Antoine Griezma