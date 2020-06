Liga : Casillas, non à la présidence de la Fédération Espagnole

L’ancien gardien de but du Real Madrid, Iker Casillas, a annoncé ce lundi qu’il retire sa candidature à la présidence de la Fédération espagnole de football.

“Les élections passent au second plan”

Casillas ne sera pas président de la RFEF . « Je souhaite annoncer que j'ai décidé de ne pas me présenter aux prochaines élections RFEF récemment convoquées », a écrit Iker Casillas dans un communiqué sur son compte Twitter. L’ancien capitaine de la Roja, perquisitionné début mars dans le cadre d'une grande affaire de blanchiment d'argent et de fraude fiscale, a tenu à préciser que ses motivations étaient liées à la situation actuelle en raison de la pandémie de coronavirus. « La situation sociale, économique et sanitaire exceptionnelle dont souffre notre pays, fait que les élections passent au second plan. Dans les domaines sportifs et au niveau fédéral, nous devons nous concentrer sur la façon d'aider les joueurs, les clubs, les compétitions, et les élections ne feraient que nous épuiser et nous obliger à concentrer nos efforts sur quelque chose qui n'est pas essentiel aujourd'hui », a affirmé le champion du monde.

Casillas candidat aux prochaines élections ?

Iker Casillas n’a pas écarté cependant la possibilité de se représenter lorsque les conditions le permettront. « La porte ne se ferme pas définitivement. J’aimerais un processus électoral juste, transparent et réellement participatif, cherchant le meilleur pour le football espagnol. Aujourd’hui, les conditions ne le permettent pas, j'espère que les prochaines élections le permettront, que ce soit avec moi ou d'autres candidats. »