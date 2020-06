FC Nantes, Le Havre Mercato : Le dossier Pape Gueye relancé

Cible du FC Nantes et de l’OM, Pape Gueye n’ira plus au Watford FC. Il a remis en cause son pré-contrat signé avec le club anglais. De quoi remettre en selle les Canaris et les Phocéens.

Le FC Nantes et l'OL remis en selle pour Pape Gueye

Pape Gueye ne souhaite plus rejoindre Watford FC. Une bonne nouvelle pour le FC Nantes et l’OM qui surveillent le jeune milieu de terrain depuis longtemps. En fin de contrat au Havre AC cet été, il avait signé un pré-contrat de 5 ans avec le club de Premier League en avril 2020. Mais à quelques jours de la fin officielle de son bail (le 30 juin), le natif de Montreuil déplore des faits considérés comme « des irrégularités » dans le contrat. Du coup, il a décidé de virer son agent Bakari Sanogo et de ne plus s'engager chez les Hornets. Dans un communiqué transmis à L’Équipe, Pape Gueye dénonce « les circonstances qui ont entouré la signature du contrat avec Watford ». « En considérant que le contrat n’a pas encore pris effet, je prends acte de la fin de tout lien contractuel avec Watford », a écrit le joueur formé au HAC.

Angers SCO aussi est sur les rangs pour Pape Gueye

« Watford FC est ravi de confirmer la signature du milieu de terrain français Pape Gueye. Il a signé un contrat de cinq ans avec les Hornets, à compter du 1er juillet 2020 », avaient officialisé les Hornets sur leur site internet. Une signature rejetée par le joueur de 21 ans. Le FC Nantes et l’OM peuvent donc se réjouir de ces dernières nouvelles sur l’avenir de leur cible. Les Canaris et les Marseillais ne sont d’ailleurs pas seuls à profiter de cette situation. Selon Ouest-France, Angers SCO vise aussi le milieu défensif libre de tout engagement dès fin juin. Pape Gueye a pris part à 25 matchs de Ligue 2 avec le Havre AC la saison dernière. Crack de l'équipe de Paul Le Guen, il a été titulaire 25 fois en championnat.