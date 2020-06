Inter Milan : Radja Nainggolan n'ira jamais à la Juventus !

Le milieu de terrain belge Radja Nainggolan de l'Inter Milan, a expliqué dans un live sur Twitch les raisons de son refus de porter les couleurs de la Juventus.

Nainggolan : "Je ne veux jamais être avec les plus forts"

Prêté par l'Inter Milan à Cagliari cette saison afin de rester au chevet de sa femme malheureusement atteinte d'un cancer, Radja Nainggolan devrait retourner à Milan à l'issue de la saison - qui reprendra d'ailleurs la semaine prochaine en Italie. Sur Twitch, il a révélé pourquoi il ne jouera jamais à la Juventus. "Je veux dissiper ce mythe selon lequel je serais contre la Juventus. J'ai toujours dit que je n'irai pas à la Juve parce que j'aime les défis, je ne veux jamais être avec les plus forts. La meilleure chose à mon avis est de prendre une équipe et de l'amener au sommet. Alors maintenant, les joueurs et les fans de la Juventus me diront que la Juve ne veut pas de moi, mais ça va. Mais la vérité est que je suis resté que cohérent avec ce que j'ai dit", a retenu le Corriere dello Sport des confessions de Nainggolan.

Retour à l' Inter Milan la prochaine saison ?

Le natif d'Anvers a également dévoilé son admiration pour Antonio Conte, l'entraîneur actuel des Nerazzurri. "J'aurais aimé travailler avec lui, j'aime les gens qui parlent clairement et c'est quelqu'un qui vous dit les choses en face, avec moi il a toujours été transparent depuis le début", a-t-il déclaré à propos de celui qui pourrait être son entraîneur l'an prochain.