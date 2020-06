FC Metz Mercato : Six départs officialisés par les Grenats

Le FC Metz a trouvé une solution pour les jeunes joueurs en manque de temps de jeu au sein du groupe professionnel. Plus concrètement, le club mosellan a prêté six joueurs au RFC Seraing promu en deuxième division belge.

Le FC Metz renforce le RFC Seraing en Belgique

Le FC Metz est partenaire avec le Royal Football Club Seraing. Et à l’occasion de la montée du club belge en D1B, les Grenats ont envoyé des renforts au promu. Ce sont six jeunes joueurs qui ont été prêtés au club de la province de Liège. Il s’agit du gardien de but Guillaume Dietsch (19 ans, international U19 français), Yann Godart (18 ans), Aboubacar Lô (20 ans), Sami Lahssaini (21 ans), Georges Mikautadze (20 ans) et Amadou Dia N'Diaye (20 ans). « Dans le cadre du partenariat qui lie le FC Metz au RFC Seraing, six joueurs messins ont été prêtés à la formation belge pour la saison 2020-2021 ! Ces six jeunes Grenats rallient la Belgique afin de poursuivre leur découverte du monde professionnel et d’aider le RFC Seraing à atteindre ses objectifs en D1B », ont communiqué les Messins.

Kévin N’Doram et 4 joueurs déjà prolongés

Notons qu’au titre des arrivées, le FC Metz a recruté Kévin N’Doram à l’AS Monaco, après une saison en prêt en Moselle. Quatre joueurs ont également rempilé au sein de l’effectif de Vincent Hognon, Alexandre Oukidja (gardien de but), Matthieu Udol (arrière-gauche), Vincent Pajot (milieu) et Paul Delecroix (gardien de but). Comme N’Doram, ils poursuivent l'aventure sous le maillot des Grenats. Concernant les pistes explorées, le club présidé par Bernard Serin a coché le nom de deux joueurs de l'ASSE, Franck Honorat et Vagner Dias Gonçalves.