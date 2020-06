700e de Messi ? Les enjeux en Bundesliga, Liga, et Coupe d'Italie !

La semaine de football commence dès ce soir avec l'ouverture de la 29e journée de Liga. La Bundesliga et la Coupe d'Italie sont aussi au programme de la semaine !

Barça - Leganés, 700e but de Lionel Messi en carrière ?

Le FC Barcelone recevra Leganés, relégable, tandis que le Real Madrid accueillera Valence, en lice pour une place européenne. Si les deux cadors ont besoin d'un succès dans leur quête au titre, leurs adversaires voudront donc aussi engrenger des points. Demain, au Camp Nou, comme un symbole, Lionel Messi aura l'occasion d'inscrire le 700e but de sa carrière professionnelle. Pour cela, il va falloir que La Pulga inscrive un doublé. Il a pour l'instant marqué 628 buts en 719 rencontres avec le Barça, en plus de ses 70 réalisations en 138 matchs avec l'Argentine. Cristiano Ronaldo avait franchi cette barre symbolique le 15 octobre dernier.

L'Atlético (6e), qui se déplace à Osasuna, va essayer de raccrocher la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Mais Getafe, qui reçoit l'Espanyol et la Real Sociedad, qui va à Alavés, ne se laisseront pas faire. Le Celta Vigo peut profiter de son déplacement à Valladolid pour s'éloigner de la zone rouge.

Le Bayern peut officialiser son 8e titre consécutif en Bundesliga

En cas de victoire à Brême, le Bayern Munich sera officiellement sacré champion d'Allemagne, pour la 8e année consécutive. Mais le Werder ne l'entend pas de cette oreille et compte bien fructifier cette réception. En effet, si le Fortuna Düsseldorf s'inclinait à Leipzig et que le Werder ne perdait pas, il sortirait de la zone de relégation et délogerait le Fortuna à la place de barragiste. Si Paderborn ne gagne pas sur le terrain de l'Union Berlin, la relégation deviendra alors effective.

Le Bayer Leverkusen, qui reçoit son voisin de Cologne (37 km d'écart entre les villes), devra gagner pour conserver sa 4e place synonyme de Ligue des Champions. Derrière, le Borussia Mönchengladbach, à 1 point, représente une menace sérieuse, mais son adversaire, Wolfsbourg, aura à coeur de défendre sa 6e place menacée par Hoffenheim et Fribourg.

Qui de Naples ou la Juventus sera sacré ?

La finale de la Coupe d'Italie, qui s'annonce indécise, mettra aux prises Naples et la Juventus. Qui de Dries Mertens ou Cristiano Ronaldo sera sacré ? La Lazio est tenante du titre, la Juventus avait gagné les 4 éditions précédentes, succédant ainsi à Naples au palmarès.

Pronostics (non-garantis)

Espagne : Betis - Grenade, les deux équipes marquent

Allemagne : Le Borussia Dortmund gagne par au moins 2 buts d'écart

Italie : Cristiano Ronaldo buteur et son équipe l'emporte