PSG Mercato : Vers de nouvelles tensions avec Neymar ?

En fin de contrat le 30 juin prochain, Thiago Silva ne sera pas conservé par le PSG. Une décision qui ne plait guère à Neymar. L’attaquant brésilien serait mécontent du départ acté de son compatriote.

PSG : Neymar vexé par le départ de Thiago Silva

C’est officiel, Thiago Silva ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Dans les colonnes du JDD, Leonardo a confirmé cette information. Le directeur sportif du PSG a expliqué que le défenseur central brésilien, dont le bail se termine le 30 juin prochain, ne sera pas conservé. Les deux parties vont donc se séparer après huit ans de vie commune. Mais cette « décision logique » suscite quelques remous dans le vestiaire parisien, à commencer par Neymar. UOL Esporte révèle en effet que l'attaquant brésilien a été surpris d'apprendre le départ de Thiago Silva dans la presse. Le buteur regretterait de ne pas avoir été consulté par la direction du PSG à ce sujet et serait irrité par cette décision.

Neymar vers un nouveau clash cet été ?

Le média brésilien indique que cet épisode pourrait engendrer de « nouvelles tensions » entre le joueur et sa direction, surtout quand on sait que Neymar aimerait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone. L’été dernier, l’attaquant brésilien avait clairement affiché son souhait de retourner en Catalogne et pourrait une nouvelle fois faire le forcing pour son départ du PSG. Mais le média brésilien croit savoir que Neymar n’a pas vraiment l’intention d’aller au clash avec sa direction. Il s’attend donc à poursuivre son aventure à Paris la saison prochaine sans son compatriote Thiago Silva.