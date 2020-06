OM Mercato : André Villas-Boas veut chiper une pépite au LOSC

En attendant de signer des joueurs expérimentés, l’ OM a décidé de renforcer l’effectif d’André Villas-Boas en puisant dans son centre de formation. Les jeunes talents des autres clubs ne seront pa épargnés et le LOSC pourrait s’en rendre compte assez rapidement.

L’ OM aux trousses de Joël NGoya ?

L’ OM prépare la relève. Il y a un peu plus d’une semaine, Aaron Kamardin a signé son premier contrat professionnel. Vendredi dernier, 5 autres jeunes talents du centre de formation marseillais ont également signé leur premier contrat professionnel. Il s’agit de Nassim Hamed, Richecard Richard, Cheick Souaré, Jorès Rahou et Ugo Bertelli. Mais l’Olympique de Marseille ne semble pas vouloir s’arrêter là. Les recruteurs phocéens n’hésitent pas à se tourner vers d’autres centres de formations. Selon Sébastien Denis, l’ OM est attiré par le profil de Joël Ngoya, jeune milieu de terrain polyvalent (sentinelle ou relayeur) lié au LOSC par un contrat aspirant. « Libre de tout contrat au 30 juin, le jeune milieu du LOSC Joël Ngoya a tapé dans l'oeil de l'OM... », a annoncé le journaliste de Foot Mercato.

Grosse concurrence pour la pépite du LOSC

Mais André Villas-Boas n’est pas le seul à avoir remarqué le talent du Dogue de 18 ans. Comme toujours, d’autres formations sont également désireuses de signer le prodige de Lille OSC. Le confrère signale que l’Olympique de Marseille « doit faire face à une forte concurrence française et européenne sur ce dossier » convoité par plus de 10 clubs pour la signature d'un premier contrat professionnel. Les formations françaises les plus attirées sont, en plus de l’ OM, l’OGC Nice et les Girondins de Bordeaux. A l’étranger, Joël NGoya, qui n’aurait pas envie de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, s’est surtout fait remarquer en Serie A.