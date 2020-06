RC Lens, Toulouse Mercato : Gradel, une tendance se précise

Courtisé par le RC Lens, Max-Alain Gradel s’éloignerait du club promu en Ligue 1. L’ailier du Toulouse FC serait plutôt favorable à un départ de France, vers un championnat exotique.

RC Lens : Gradel à Al-Hilal plutôt qu'au Racing Club ?

Le RC Lens a du mal à boucler le transfert de Max-Alain Gradel du Toulouse FC. Et les dernières nouvelles sur le dossier du capitaine des Violets ne sont pas en faveur du Racing Club. Il lorgnerait un championnat exotique où il pourrait s'en mettre plein les poches avant de mettre fin à sa carrière. D’après les informations de Manu Lonjon, le joueur de 32 ans est intéressé par l’offre d’Al-Hilal FC en Arabie Saoudite. Ne souhaitant pas jouer en Ligue 2 suite à la relégation du Toulouse FC, il est en quête d’un nouveau club. Si l’on en croit la source, les responsables toulousains seraient prêts à laisser filer l'Ivoirien sans exiger d'indemnité de transfert afin de ne pas avoir à supporter son gros salaire. Parlant des émoluments de Max-Alain Gradel, c’est d’ailleurs un des points de blocage de sa venue au RC Lens où la grille salariale est en dessous des standards de plusieurs clubs de l’élite. D'après les chiffres publiés par L'Équipe en février 2019, il perçoit 190 000 € brut par mois au TFC.

Max-Alain Gradel intéresse aussi la MLS

Notons qu’en plus du club saoudien basé à Riyad, l’ancien joueur de l’ASSE intéresse deux écuries de Major League Soccer (MLS) : Los Angeles Galaxy et Sounders FC de Seattle. Pour rappel, il est lié au Téfécé jusqu'en juin 2021 et son coût sur le marché des transferts est estimé à 4 M€. Victime d'un claquage à la cuisse entre la mi-décembre 2019 et février 2020, le natif d'Abidjan (Côte d'Ivoire) a pris part à 21 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Il a marqué 3 buts et délivré le même nombre de passes décisives.