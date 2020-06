Chelsea Mercato : Contact établi avec Saïd Benrahma

Acteur majeur de la très bonne saison de Brentford en Championship (D2 anglaise), Saïd Benrahma aurait attiré les convoitises des plus grands clubs d'Angleterre, dont Chelsea.

Chelsea et Lampard en pole position pour Benrahma ?

Quatrième de Championship et donc barragiste en vue d'une montée en Premier League à quelques jours de la reprise, Brentford réalise une saison de très bonne facture. Et Saïd Benrahma n'y est pas étranger. L'international algérien (3 sélections) réalise comme son équipe, une saison de haut niveau, comme le montrent ses statistiques individuelles. L'ancien niçois a inscrit 10 buts et délivré 8 passes décisives en 34 matchs de Championship cette saison.

Chelsea entame les discussions

Aujourd'hui, Mohamed Bouhafsi (RMC Sports) avance que Chelsea est entré en discussions avec le joueur prêté à Angers (2016), au Gazélec Ajaccio (2017) ou encore à Châteauroux (2017-2018). Les Blues auraient fait comprendre au club de Brentford leur intérêt pour son numéro 10, sans qu'ils n'aient transmis d'offre. Le joueur, évalué à 10,5 M€ par le site Transfermarkt, susciterait également les intérêts d'Arsenal et Leicester. Sauf catastrophe, les Foxes disputeront la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui pourrait faire pencher la balance, mais Chelsea, actuel 4e, est aussi bien placé. Leicester pourrait sans doute lui promettre un temps de jeu supérieur à ce que pourrait lui proposer Frank Lampard...