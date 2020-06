ASSE, PSG Mercato : Un indice révélateur sur Adil Aouchiche

Adil Aouchiche va-t-il s’engager avec l’ ASSE comme pressenti ou va-t-il finalement prolonger son contrat avec le PSG ? Rendez-vous dans un mois, délai de l'officialisation de sa signature.

ASSE : Aouchiche, officialisation prévue après le 15 juillet

Adil Aouchiche a déjà visité les installations de l’ASSE et a passé sa visite médicale dans le Forez. Mais il n’a toujours pas signé à l’AS Saint-Étienne. Toutefois, il y a bien une explication au report de la signature du joueur formé au PSG. En effet, l’officialisation de son premier contrat professionnel ne devrait pas intervenir avant le 15 juillet 2020. Selon les indiscrétions de Bernard Lions, cela devrait se faire après les 18 ans révolus du prometteur milieu offensif. « Adil Aouchiche aura 18 ans le 15 juillet. Il ne faut pas s’attendre à une officialisation avant », a fait savoir le journaliste de L’Équipe, spécialiste de l’ASSE, dans un entretien au Podcast Sainté Inside. En effet, les agents de la pépite de 17 ans ont fixé ce timing, afin de pouvoir toucher une commission sur le transfert selon les explications de la source. Ce qui n’est pas possible si le joueur n’a pas encore 18 ans.

Adil Aouchiche, des réserves sur son éclosion à l'ASSE !

Adil Aouchiche a eu la garantie de Claude Puel pour ce qui concerne le temps de jeu à l’AS Saint-Étienne. Il pourrait même être le meneur de jeu des Verts dans une équipe que l’entraineur veut rajeunir cet été. Mais le natif de Blanc-Mesnil arriverait sans expérience du haut niveau car il n’a joué qu’un seul avec le PSG en championnat. Bernard Lions a du coup des réserves sur une possible explosion de la pépite au sein de l'équipe ligérienne. Selon lui, pour « porter le n°10, jouer à l’ASSE, à Geoffroy-Guichard, il faut être costaud ». Le confrère a rappelé qu’Adil Aouchiche « est certes un joueur extrêmement prometteur, mais il a 17 ans et n’a joué qu’un match de Ligue 1 ».