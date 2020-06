Mercato PSG : Le Bayern lâche sa réponse pour Hernandez

En manque de temps de jeu au Bayern Munich, Lucas Hernandez intéresse le PSG. Mais l’entraineur du club bavarois a fait passer un message clair sur ce dossier. Hansi Flick n'a pas l'intention de se séparer de son défenseur tricolore.

Lucas Hernandez se verrait bien au PSG, mais…

En quête de renfort défensif pour compenser le futur départ de Thiago Silva, le PSG aimerait s’attacher les services de Lucas Hernandez. Le club parisien aurait même fait du défenseur polyvalent sa priorité estivale en défense. Un intérêt qui ne laisse pas le principal concerné indifférent. RMC Sport révélait récemment que Lucas Hernandez ne dirait pas non à un transfert au PSG cet été. Mais le Paris Saint-Germain devra faire face à la volonté du club allemand de ne pas lâcher son joueur recruté l’été dernier en provenance de l’Atletico Madrid.

Hansi Flick souhaite conserver son défenseur

En effet, le Bayern Munich n’a pas l’intention de céder son champion du monde en titre. Et Hansi Flick ne semble pas préoccupé par ces bruits de couloir. Présent en conférence de presse, le coach du Bayern Munich a assuré qu'il n'est pas « au courant de toutes ces rumeurs » concernant l’avenir de Lucas Hernandez. Le coach bavarois n'a qu'une seule volonté pour le moment, il souhaite conserver son atout défensif le plus longtemps possible. « Lucas est un vrai pro. J'aime son dévouement à l'entraînement, il donne tout (...) En tant que coach, vous voulez ce genre de joueur », a-t-il assuré. Les éventuels prétendants sont donc prévenus, la porte reste femée pour le défenseur de 24 ans, dont le bail expire en juin 2024.