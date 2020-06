Ligue Europa : Des précisions tombent pour la fin de saison

Interrompue en pleins huitièmes de finale, la Ligue Europa va, comme sa grande soeur la Ligue des Champions, se terminer au mois d'août.

L'Allemagne accueillera la Ligue Europa

Perturbés par la pandémie de Covid-19, les huitièmes de finale de Ligue Europa n'ont pas pu se dérouler intégralement. Selon la Gazzetta dello Sport, bien que le comité exécutif de l'UEFA ne se réunisse que le 17 juin, le scénario pour la suite et la fin de la compétition est déjà connu. Avant que la Ligue Europa ne soit suspendue, 6 des 8 matchs aller des huitièmes de finale se sont déroulés. Les matchs retour seront bel et bien joués. Quatre villes allemandes les accueilleront : Duisbourg, Gelsenkirchen, Düsseldorf, et Cologne. Les 2 autres oppositions dont le match aller n'a pas pu se dérouler (Inter-Getafe et Roma-Séville) se disputeront en match sec, comme l'intégralité de la compétition à partir des quarts de finale.

La programmation de la Ligue des Champions connue ?

Sky Italia annonce de son côté les dates de la fin de la Ligue des Champions dont Lisbonne en sera le berceau. Après les huitièmes de finale retour, les quarts auront lieu du 12 au 15 août, les demies le 18 et le 19, tandis que la grande finale se déroulera le 23. La Supercoupe d'Europe, opposition entre le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa, se tiendra en Hongrie, à Budapest.