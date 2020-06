Ligue 1 : Golden Boy 2020, 10 pépites françaises en lice

Les 100 jeunes talents nommés pour le titre de « Golden Boy 2020 » sont désormais connus. 10 pépites évoluant en Ligue 1 figurent sur cette liste dévoilée ce lundi par le journal transalpin Tuttosport, organisateur de l'élection.

Les 10 jeunes de Ligue 1 nommés pour le « Golden Boy 2020 »

Le Golden Boy est un trophée individuel qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de l’année. Il n’est réservé qu’aux jeunes joueurs évoluant en Europe. Kylian Mbappé, star du PSG, a remporté ce trophée en 2017. Trois saisons plus tard, ils sont 10 jeunes talents évoluant en Ligue 1 à vouloir succéder à l’ancien attaquant monégasque. Il s’agit de Yacine Adli (Bordeaux), Eduardo Camavinga (Stade Rennais FC), Marley Aké (Olympique de Marseille), Adil Aouchiche (PSG), Benoît Badiashile (AS Monaco), Rayan Cherki (OL), Willem Geubbels (AS Monaco), Amine Gouiri (Olympique Lyonnais), Loïc Mbe Soh (PSG) et William Saliba (Saint-Étienne).

Un grand favori pour le titre cette saison ?

Cette saison, la concurrence sera très élevée malgré l’arrêt de certains championnats, dont la Ligue 1. Mais de l’avis de plusieurs observateurs, le jeune attaquant norvégien du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland (19 ans), est le grand favori. Le vote final pour désigner le vainqueur aura lieu en octobre, après un vote de 40 journalistes à travers 20 pays d’Europe. En attendant cette date, tous les mois, 20 prétendants seront éliminés de la liste par les internautes. Enfin, le trophée ne peut être remporté qu’une seule fois. Autrement dit, un joueur qui l’a déjà remporté ne peut plus être nommé.