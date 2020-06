OGC Nice : Mercato, objectif, Patrick Vieira déballe tout

Patrick Vieira, l’entraineur de l’ OGC Nice, a donné des indices sur le mercato estival et a affiché l’objectif du club pour la saison prochaine, en conférence de presse ce lundi.

OGC Nice : Patrick Vieira annonce des départs

L’OGC Nice a repris ses activités ce lundi 15 juin. Joueurs, staff technique et membres du personnel ont été soumis à des tests médicaux relatifs au Covid-19 et à un examen complet effectués par les médecins du club. Patrick Vieira a tenu sa première conférence de presse à cette occasion. Il a évoqué le mercato du Gym et l’ambition du club en 2020-2021. Il a également confirmé l’intérêt des Aiglons pour Morgan Schneiderlin, milieu de terrain français d’Everton. « Il cherche un nouveau challenge. C'est un profil très intéressant pour nous… », a-t-il commenté. À la question de savoir combien de nouveaux joueurs il attend en renfort cet été, Patrick Vieira n’a rien laissé filtrer. « Il n'y a pas un nombre précis, mais on a identifié des profils », a-t-il répondu. Pour les postes à renforcer, le technicien de 44 ans a donné une réponse brève : « Il y en a beaucoup trop ». Tout en espérant des recrues, le coach de l’OGC Nice envisage de se séparer des joueurs décevants de la saison dernière, sans les citer. « À partir du moment où des joueurs ne sont pas prêts pour tout donner pour le club, ils seront laissés à quai », a annoncé Patrick Vieira.

Patrick Vieira confiant pour sa 3e saison à l'OGC Nice

L’OGC Nice a terminé 5e de Ligue 1 après l’arrêt définitif de la saison le 30 avril. Le club azuréen a la possibilité de jouer la Ligue Europa, si l’OL et l’ASSE ne remportent pas respectivement la coupe de la Ligue et la Coupe de France. Vu leur dernier rang, les Aiglons ont pour ambition de faire mieux lors de l’exercice prochain. « Sur cette troisième saison, j'ai beaucoup plus confiance en ce que j'essaye de mettre en place. Je suis plus confiant. Je me connais beaucoup mieux en tant qu'entraineur », a rassuré Patrick Vieira. Rappelons que lors de sa première saison (2018-2019) sur le banc de touche du gym, il avait fini 7e. Du coup, les attentes sont naturellement plus grandes après la 5e place de 2019-2020.