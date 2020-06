Stade Rennais SRFC : Mbaye Niang au Qatar ? C’est du bluff

Mbaye Niang veut quitter le Stade Rennais FC cet été. Alors que l’OM est annoncé comme la prochaine destination de l’international sénégalais, Al-Duhail (Qatar) serait également intéressé. Mais la piste qatarie n’aurait été agitée que pour mettre la pression sur l’Olympique de Marseille.

L’OM, destination privilégiée de Mbaye Niang ?

Mbaye Niang ne veut plus jouer pour le Stade Rennais FC la saison prochaine. Il privilégie l’OM comme sa prochaine destination. Il n’y a qu’à en juger par ses déclarations lors de son récent passage à Canal+. L’ancien Milanais affirmait qu’il aimait le public passionné du Vélodrome et assurait qu’il accepterait de baisser son salaire pour faciliter son transfert. Ensuite, le buteur rennais (10 buts en 26 matches de Ligue 1 et 15 buts toutes compétitions confondues cette saison avec le Stade Rennais FC) a pris une photo avec le joueur marseillais Bouna Sarr. Enfin, le chaîne cryptée a annoncé un accord à hauteur de 20 millions d’euros entre le Stade Rennais FC et l’Olympique de Marseille pour le joueur de 25 ans. Autant d’indices qui prouvent que Mbaye Niang veut évoluer à l’OM la saison prochaine.

Al-Duhail, un moyen de pression du Sénégalais contre l'OM

Mais le club olympien n’est pas le seul en lice pour l’ancien attaquant du Torino. Selon Manu Lonjon, Al-Duhail est « le seul club qui s’était manifesté pour Niang » avant l’OM. Mais le journaliste « ne pense pas que l’idée de Niang soit de partir au Qatar, pas maintenant ». Le confrère « reste convaincu que son idée, c’est d’aller à Marseille ». Mais l’ancien de Watford a ébruité l’intérêt du club qatari pour mettre la pression sur l’Olympique de Marseille. « Mais le fait de l’ébruiter, c’est stratégique. C’est une façon de faire savoir à l’OM qu’il faut se positionner, faire une offre, pour savoir s’ils sont capables de se manifester. Je pense vraiment que c’est une façon pour Niang de savoir si Marseille a les moyens et la surface financière pour le recruter », a expliqué Manu Lonjon sur Twitch.