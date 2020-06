Barça Mercato : Une nouvelle doublure pour Ter Stegen

Selon les informations du journal A Boca, le FC Barcelone cherche une nouvelle doublure à Marc-André Ter Stegen en vue de la saison prochaine. Le club catalan voudrait faire venir un nouveau gardien de but évoluant au Sporting Portugal.

Barça : La doublure de Ter Stegen dénichée au Portugal

Ce n’est pas le chantier prioritaire du mercato estival du FC Barcelone mais le club catalan aurait déjà commencé à sonder le marché des gardiens de but en vue de la saison prochaine. La direction du Barça ne souhaite pas remettre en cause le statut de numéro un de Marc-André Ter Stegen. Le gardien de but allemand reste une valeur sûre du club catalan et enchaine les parades devant ses buts. Les dirigeants barcelonais aimeraient plutôt trouver une nouvelle doublure pour remplacer Neto. Arrivé l'été dernier en provenance de Valence, le gardien brésilien n’a pas vraiment convaincu les dirigeants du Barça. Raison pour laquelle les recruteurs du FC Barcelone auraient commencé à se renseigner sur d'autres profils pour le remplacer. A Boca révèle que le club catalan s'intéresserait particulièrement à Luis Maximiano, portier du Sporting Portugal.

L’AC Milan tapi dans l'ombre

Le gardien de but de 21 ans s’est imposé dans les buts du Sporting Portugal cette saison. Il a disputé 25 rencontres (toutes compétitions confondues) cette saison. Les Barcelonais aimeraient profiter du prochain mercato pour le recruter. Mais le Barça devra affronter la concurrence de l’AC Milan sur ce dossier. Les Rossoneris auraient coché le nom de Luis Maximiano comme possible solution pour l’après Gianluigi Donnarumma dont le bail expire la saison prochaine.