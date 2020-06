OL Mercato : Pierre Kalulu, Tony Parker passe à l'action

En fin de contrat à l’ OL, Pierre Kaluluse dirige vers l’AC Milan qui lui a proposé un projet sportif qui l’intéresse. Tony Parker est monté au créneau pour empêcher le défenseur de filer.

OL : Pierre Kalulu appelé par Tony Parker

Pierre Kalulu est libre de signer avec le club de son choix car son contrat aspirant à l’OL prend fin le 30 juin 2020. Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais font des pieds et des mains pour convaincre l’arrière latéral droit de signer son premier contrat professionnel à Lyon. Mais pour l’instant le président Jean-Michel Aulas, Juninho (directeur sportif) et l’entraineur Rudi Garcia n’ont pas réussi à faire changer d’avis au jeune joueur formé à l’académie des Gones. En effet, ce dernier a décidé de quitter Lyon, où il est barré par Léo Dubois, Rafael et Kenny Tete, afin de lancer sa carrière. Et le joueur de 20 ans est en direction de l’AC Milan où un contrat de 5 ans l’attend, selon les informations de Sky Sport Italia. Mais à en croire les dernières nouvelles données par L’Équipe, Tony Parker en personne a appelé Pierre Kalulu pour lui demander de poursuivre l’aventure avec son club formateur. Dirigeant de l’OL, l’ancien basketteur est pressenti pour être le successeur de Jean-Michel Aulas à la présidence du club rhodanien. Fort de ce statut, il s’impliquerait dans les dossiers chauds, afin de tenter de faire bouger les lignes.

Pierre Kalulu comme ses frères aînés ?

Comme ses frères aînés Aldo Kalulu (24 ans) et Gedéon Kalulu (22 ans), tous formés à l'OL, Pierre Kalulu est en passe de quitter le club de la capitale des Gaules sans avoir réussi à s'y imposer. Le premier avait passé 11 ans (2004-2015) dans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, avant ses premiers pas en Ligue 1. Mais en trois saisons (2015-2018), l'ailier du FC Bâle n'avait joué que 20 matchs avec les Gones. Indésirable, il avait été prêté au Stade Rennais, puis au FC Sochaux. Quant à Gedéon Kalulu, il n'a pas joué un seul match avec l'équipe professionnelle lyonnaise et a filé à l'AC Ajaccio (Ligue 2) en juillet 2019, après une saison en prêt à Bourg-en-Bresse.