Montpellier HSC : Nicollin a-t-il enfin trouvé son gardien ?

Le renforcement du poste de gardien est la priorité du mercato estival du Montpellier HSC. Laurent Nicollin et son staff n'ont plus besoin d'aller chercher loin, l’oiseau rare évolue en France.

Le gardien, priorité du mercato estival du Montpellier HSC

Un gardien de Ligue 2 conseillé aux Montpelliérains





Après une bonne saison en prêt au Géronimo Rulli devrait retourner à la Real Sociedad, son club propriétaire. Pour conserver le gardien argentin de 28 ans, les recruteurs montpelliérains doivent lever son option d’achat évaluée à 11,5 millions d’euros. En ces temps de crise économique, cette somme est trop élevée pour le 8e de Ligue 1. D’où les démarches des dirigeants héraultais pour attirer un autre gardien cet été.Selon Cédric Cambon, milieu défensif formé à Montpellier,pourrait valablement garder les cages montpelliéraines la saison prochaine. Dernier rempart d’ AC Ajaccio (Ligue 2) et auteur d’une quinzaine de clean sheets cette saison, Benjamin Leroy a séduit Cédric Cambon. Après avoir rappelé qu’il connaissait bien le portier pour avoir « joué contre lui cette saison » et « joué avec lui à Evian », le milieu offensif s’est littéralement enflammé pour le portier de 31 ans . « C’est un très bon gardien qui a énormément progressé qui n’est pas très spectaculaire mais qui aujourd’hui est un des meilleurs en Ligue 2. Il est efficace et sans exceller, il est bon dans tous les secteurs du jeu avec une super mentalité », a-t-il expliqué dans 100% Paillade. Et Cédric Cambon d’estimer que Benjamin Leroy « est un profil qui pourrait plaire à Montpellier ».