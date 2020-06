Stade Rennais Mercato : Tanguy Kouassi vers la défense du SRFC

Pisté par le Sade Rennais SRFC pour ce mercato estival, Tanguy Kouassi ne devrait pas rester au PSG. Le jeune défenseur formé au club de la capitale est sur le départ et Rennes s’est positionné pour l’accueillir.

Tanguy Kouassi veut quitter le PSG

Il y a quelques jours, RMC Sport annonçait que Tanguy Kouassi ne signerait finalement pas de contrat professionnel au Paris Saint-Germain et devrait finalement quitter la capitale. Le défenseur central a pourtant bénéficié d’un temps de jeu relativement important pour un titi parisien, participant à 13 matchs, dont 9 en tant que titulaire. Il a profité de ce temps de jeu pour inscrire 3 buts et délivrer 1 passe décisive. Le joueur de 18 ans a également pu faire ses débuts en Coupe d’Europe en jouant 2 matchs de Ligue des champions, en phase de groupe face à Galatasaray et le huitième de finale retour face au Borussia Dortmund.

Tanguy Kouassi ne manque pas de prétendants

En quittant le PSG, Tanguy Kouassi n’aura pas trop de mal à trouver un nouveau club. Au vu de son fort potentiel, des formations s’avancent déjà pour tenter d’accueillir librement l’international U18 tricolore (12 sélections). Un temps annoncé proche du RB Leipzig, il ne devrait finalement pas rejoindre le club de la Saxe. D’autres gros noms figurent parmi les prétendants comme l’AC Milan, Le Real Madrid ou encore le Borussia Dortmund mais il pourrait rester en France, où le Stade Rennais s’intéresse à lui. À la recherche de temps de jeu, il pourrait signer dans le club breton, qui lui garantirait du temps de jeu avec le retour de prêt de Joris Gnagnon au FC Séville.