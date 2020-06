Monaco Mercato : L’Olympiakos songe à Danijel Subasic

Laissé libre par l’AS Monaco, Danijel Subasic ne compte pas prendre sa retraite maintenant et cherche un nouveau club. Celui-ci pourrait signer à l’Olympiakos, qui a déjà entamé des contacts.

Des contacts déjà noués

Avec l’arrivée de Benjamin Lecomte, Danijel Subasic a été relégué sur le banc de l’AS Monaco cette saison. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international croate (44 sélections) ne sera pas prolongé par le club de la principauté et va devoir se trouver un point de chute. Un temps annoncé du côté d’Al-Nassr Riyad, le portier pourrait finalement rester en Europe. Selon les indiscrétions de Foot Mercato, l’Olympiakos s’intéresserait à son cas et sonderait déjà son entourage. L’actuel 1er de Superleague possède pourtant déjà José Sá, qui réalise une très bonne saison, n’encaissant que 28 buts en 43 matchs, dont 14 sur les 6 seuls matchs de Ligue des Champions.

Danijel Subasic, un gardien de haut niveau

Ces deux dernières saisons, Danijel Subasic n’a pas beaucoup joué, ne disputant que 17 matchs lors de l’exercice 2018-2019 à cause d’une grosse blessure, puis seulement un seul match lors de la saison 2019-2020, où il a joué le rôle de doublure de Benjamin Lecomte. Le gardien de 35 ans n’en reste pas moins un gardien de haut niveau, lui qui a disputé 292 matchs avec l’AS Monaco pour un total de 295 buts concédés et 111 clean-sheet réalisé. Le natif de Zadar a notamment participé à l’épopée monégasque jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions 2016-2017 et a aussi connu en parallèle une finale de Coupe du Monde en 2018 avec la Croatie.