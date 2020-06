LOSC Mercato :Un joueur lillois file à l’Atletico Mineiro

Devenu indésirable du côté du LOSC, Junior Alonso pourrait finalement s’envoler pour l’Atletico Mineiro. Le club brésilien a déjà trouvé un accord avec le LOSC pour le transfert du défenseur de 27 ans.

Mercato : Junior Alonso ne retournera pas au LOSC

Après un prêt d’une saison et demie au Boca Juniors, Junior Alonso ne sera finalement pas conservé. Les dirigeants du Xeneize disposaient d’une option d’achat de 3,5 millions d’euros et faisaient le forcing auprès des dirigeants lillois pour tenter de la faire baisser, en vain. L’international paraguayen (28 sélections) voyait aussi des rumeurs l'envoyer au Club Olimpia, pensionnaire de 1ère division paraguayenne, information qu'il a vite démentie. L’avenir du défenseur central devrait finalement s’inscrire au Brésil. Selon la chaîne argentine TyC Sports, le LOSC et l’Atletico Mineiro ont trouvé un accord pour le transfert de Junior Alonso. Le natif d’Asunción signerait un contrat allant jusqu’à 2024 pour un montant avoisinant les 3 millions d’euros.

Comment l’ancien titulaire lillois est devenu indésirable

Lors de la saison 2017-2018, Junior Alonso était l’un des hommes forts de l’effectif dirigé par Marcelo Bielsa puis par Christophe Galtier. Celui-ci avait disputé 34 matchs en Ligue 1 en formant une paire avec Edgar. Prêté 6 mois ensuite au Celta Vigo, il aura disputé 11 matchs sous le maillot d’Os Celestes mais ne sera pas conservé et s’envolera ensuite pour le Boca Juniors, où il a disputé 33 matchs. Avec le chèque que Lille devrait empocher sur ce transfert, Christophe Galtier va bénéficier d'un joli pactole en plus son mercato estival.