Chambly Mercato : Benjamin Santelli retourne au SC Bastia

Après une saison compliquée à cause d’une grosse blessure, Benjamin Santelli quitte le FC Chambly et retourne au SC Bastia, un an seulement après son départ.

Retour à la maison pour Benjamin Santelli

Promu en Domino’s Ligue 2 cette saison, le FC Chambly a réalisé un exercice intéressant en terminant à la 10ème place. Le FCCO aura à cœur de faire mieux la saison prochaine, mais cela se fera sans Benjamin Santelli. Après une seule année dans le club de l’Oise, l’ailier gauche vient de retourner librement au SC Bastia pour 2 saisons plus une en option. Le club corse, qui a fini à la 1ère place du groupe A de National 2 et qui évoluera en National la saison prochaine, retrouve son ancien attaquant. Santelli avait brillé en 2018-2019 en inscrivant 16 buts en 22 matchs de National 3 et 10 buts en Coupe de France, lors de l’épopée jusqu’au huitième de finale.

La saison de Benjamin Santelli a été courte

Durant cette saison au FC Chambly, Benjamin Santelli n’a pas réellement pu s’exprimer. Le joueur de 28 ans a disputé 10 matchs en Ligue 2 cette saison, et a inscrit 2 buts avant d’être victime d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou droit.