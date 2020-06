Liga : Le FC Séville perd des points précieux face à Levante

Après avoir longtemps mené au score face à Levante, le FC Séville a lâché en fin de rencontre pour concéder le match nul 1-1 ce lundi.

Le FC Séville croyait avoir fait le plus dur...

Quatre jours après sa victoire dans le derby sévillan, les hommes de Lopetegui n’ont pas confirmé leur bon départ face à Levante. Les Andalous n'ont pas forcément brillé face à un adversaire longtemps inoffensif. Après une première mi-temps terne, les coéquipiers de Lucas Ocampos ont trouvé la faille au retour des vestiaires. Munir centre au second poteau pour une frappe taclée parfaite de Luuk De Jong (46e, 1-0).

...mais Levante n’avait pas dit son dernier mot

Un avantage que les Sévillans vont conserver jusqu’à la 88e minute. Sur un centre de Jorge Miramón, Diego Carlos dévie la trajectoire de la balle dans son propre but trompant ainsi son gardien. Sans une nouvelle intervention de ce dernier, plus tard sur une frappe de Mayoral (90e), les Sévillans auraient même pu repartir de La Nucia avec une défaite. Cela aurait été sévère au vu du scénario du match. Au classement, le FC Séville reste troisième et manque l'occasion de prendre le large sur les concurrents. Douzième, Levante compte désormais 10 points d'avance sur la zone rouge et se dirige vers un maintien sans trop de problèmes en première division.