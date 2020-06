OM Mercato : Villas-Boas séduit par un joli coup en Russie

L’ OM pourrait enregistrer le départ de Morgan Sanson la saison prochaine. Pour combler le vide, André Villas-Boas aurait demandé aux recruteurs de l’Olympique de Marseille de faire de l’anticipation en visant Daler Kuzyaïev, joueur en fin de contrat avec le Zenith Saint-Pétersbourg.

Daler Kuzyaïev dans le viseur de l’ OM ?

Obligé de vendre pour 60 millions d’euros cet été, l’ OM pourrait céder plusieurs joueurs clés de son effectif, dont Morgan Sanson, très sollicité en Premier League. André Villas-Boas se serait déjà mis en tête d’attirer Daler Kuzyaïev, libre de tout contrat avec le Zenit Saint-Pétersbourg à la fin de ce mois. Titularisé 4 fois en 13 matches pour 1 passe décisive en championnat cette saison, le milieu de terrain de 27 ans aurait séduit André Villas-Boas. La polyvalence et le statut contractuel de Daler Kuzyaïev collent parfaitement au profil privilégié par les recruteurs marseillais en ces temps de crise économique. Et les chances de l’Olympique de Marseille sont réelles car le Russe aimerait évoluer la saison prochaine dans un championnat du top 5 européens et dans un club présent en Ligue des Champions.

Concurrence serrée pour l’international russe ?

Comme toujours, l’ OM n’est pas seul en lice pour l’ancien joueur du Terek Grozny. L’Equipe signale que le Valence FC (Liga) et Hoffenheim (Bundesliga) sont également attirés par le profil de l’international russe (21 sélections, 1 but). Mais André Villas-Boas veut absolument rafler la mise malgré ces 2 autres concurrents de poids et aurait demandé au président Jacques-Henri Eyraud de se concentrer sur le dossier.