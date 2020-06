Stade Rennes SRFC Mercato : Plus de départ pour Mbaye Niang ?

Le dossier Mbaye Niang agite le début du mercato estival franco-français du Stade Rennais FC. Alors que l’international sénégalais avait annoncé ses envies d’ailleurs, il pourrait finalement ne plus quitter le club breton.

Mbaye Niang chaud pour partir

Après 2 bonnes saisons au Stade Rennais FC, Mbaye Niang estime que le moment est venu de relever un autre challenge. Sa priorité, c’est d’évoluer à l’OM la saison prochaine. Et il l'a clairement fait savoir. Invité récemment à Canal+, il a déclaré son affection pour les supporters marseillais et a assuré qu’il accepterait de diminuer son salaire pour faciliter son transfert. Une opération à laquelle les dirigeants rennais ne sont pas opposés, mais ils réclament 20 millions d’euros. Un prix que l’Olympique de Marseille va avoir du mal à payer en ces temps de crise économique. Mbaye Niang serait également convoité par Al-Duhail (Qatar) et ne serait pas insensible à cette piste, surtout si cela lui permet de mettre la pression sur l’OM. Une bonne raison pour penser que l’ancien Milanais est vraiment décidé à quitter le Stade Rennais FC.

Mbaye Niang proche de se rétracter ?

Mais après ses déclarations chocs, Mbaye Niang n’est plus sûr de vouloir quitter la Bretagne la saison prochaine. En effet, dans une story Instagram, alors que ses fans lui posaient la question « Serais-tu contre poursuivre l’aventure avec le Stade Rennais ? », le joueur de 25 ans a répondu : « Jamais dire ça, au contraire. » L’ancien buteur du Torino serait-il sur le point de se rétracter après avoir clamer son désir de quitter le SRFC pour rejoindre l’OM. La suite du dossier s’annonce palpitante.