ASSE Mercato : Ruffier « flingué », Sainté paiera le prix !

L’ ASSE a décidé de ne plus compter sur Stéphane Ruffier. Depuis les mésententes entre le gardien de but et l’entraîneur Claude Puel, le club s’est aligné derrière son coach. Ce dernier a décidé d’écarter celui qui était l’indéboulonnable gardien numéro un de l’AS Saint-Étienne. Cette décision ne sera pas sans conséquence pour la direction.

L’AS Saint-Étienne - Stéphane Ruffier, ça solde les comptes en silence

En s’alignant sur la décision de Claude Puel d’évincer Stéphane Ruffier de son poste de gardien de but numéro un, l’ ASSE a sacrifié un portier qui lui apportait de l’assurance dans ses cages. Il n’est plus du tout utile au groupe avec lequel il n’a plus joué depuis le 16 février, lors de la défaite 3-2 de l’ AS Saint-Étienne sur le terrain du Stade Brestois. Pour Bernard Lions, le portier de 33 ans va faire payer au club son alignement jusqu’au dernier centime. Le journaliste de L’Équipe ne voit pas le portier quitter le club ce mercato estival, un départ qui aurait pourtant rendu un grand service aux dirigeants. Il ne voit pas non plus Claude Puel le faire rejouer.

L’ ASSE va payer une note salée pour flinguer Ruffier

« Ruffier va rester. Il ne partira pas. Mais il ne rejouera plus jamais », assure Bernard Lions avant d’ajouter : « Je ne pense pas qu’il rejouera avec Puel. (...) Le club se tire deux balles dans le pied : une sportivement, l’autre financièrement. » Et le journaliste de mettre en avant les « 2,5 M€ » que va coûter Stéphane Ruffier à l’ ASSE la saison prochaine alors qu’il lui sera inutile. « Il faut bien mesurer de voir ce que ça coûte de flinguer un mec comme lui…» , ajoute le journaliste.

Payer 2,5 millions d’euros pour un portier qui ne jouera pas sera fort payé pour les Verts. Cet argent aurait pu permettre à Claude Puel de recruter de nouveaux joueurs.