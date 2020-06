Mercato Arsenal : Mikel Arteta confiant pour Aubameyang

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, est "plutôt confiant" quant à l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang avec les Gunners, lui qui est courtisé par de nombreux clubs en Europe.

Aubameyang "doit se sentir valorisé"

Deux jours après les déclarations de Pierre-Emerick Aubameyang dans l’émission Téléfoot, son entraîneur Mikel Arteta n’a pas tardé à réagir. Le coach espagnol a assuré que tout était en bonne voie pour la prolongation de son attaquant international gabonais. « Nous aurions aimé faire les choses beaucoup plus rapidement, mais nous avons été trop serrés par le temps », a expliqué l'ancien adjoint de Pep Guardiola, sur le site d'Arsenal. « Cette période sans précédent apporte beaucoup d'incertitude, mais les choses deviennent de plus en plus claires chaque jour. [...] C'est notre responsabilité de lui faire sentir que c'est la prochaine étape de sa carrière. Pour ce faire, il doit se sentir valorisé, il doit sentir qu'il nous appartient et que nous voulons le garder, comme un acteur clé, pour faire avancer le club. »

"Je suis assez certain que nous pouvons trouver le bon accord"

« Nous avons eu de nombreuses discussions avec Pierre, sa famille et son agent, et je suis assez certain que nous pouvons trouver le bon accord pour toutes les parties », a conclu Arteta. En fin de contrat en 2021, l’international gabonais de 30 ans, qui est courtisé par Barcelone, le Real Madrid ou Chelsea, a laissé son avenir en suspens dimanche dans l’émission Téléfoot. « Récemment, je n’ai pas reçu de propositions, mais bien sûr qu’on a échangé avec le club, ça fait pas mal de mois », a-t-il expliqué. « Ils savent très bien pourquoi jusque-là rien ne s’est passé. C’est eux qui ont la clé, à eux de faire leur travail et après on verra comment ça va se passer ».