FC Nantes : Prison, Mogi Bayat se compare à Nelson Mandela

Lundi soir, L’After de RMC Sport a reçu un invité spécial, en la personne de Mogi Bayat, considéré comme le véritable directeur sportif du FC Nantes. Après s’être défendu d’exercer cette fonction, le célèbre agent de joueurs a fait le point sur l’enquête judiciaire dont il fait actuellement l’objet.

Mogi Bayat, directeur sportif officieux du FC Nantes ?

Mogi Bayat n’a pas été invité dans l’émission. L’agent s'est invité lui-même quand la radio sportive évoquait sa mainmise sur le recrutement du FC Nantes. L’homme aux 3 nationalités (française, belge et iranienne) est alors intervenu en direct pour dire sa part de vérité. Il a d’abord reconnu qu’il travaillait beaucoup avec le FC Nantes. « Je travaille énormément avec Nantes car il y a des affinités. Je travaille dans le foot depuis quinze ans. Je suis un professionnel », a-t-il expliqué. En revanche, il a démenti en bloc les rumeurs qui font de lui le véritable directeur sportif des Canaris. « Je ne souhaite pas être le directeur sportif de Nantes, ni d’aucun club. Je n’ai pas du tout envie d’arrêter d’être agent. J’aime beaucoup mon métier. Aujourd’hui, je suis intermédiaire, avec un diplôme belge. Qui a dit qu’on m’a confié quoi que ce soit ? On ne m’a rien confié du tout », s’est-il défendu. Pour Mogi Bayat, il faut plutôt s’adresser à Philippe Mao pour les questions relatives au mercato nantais. « Au club de Nantes, il y a Philippe Mao qui est le responsable du recrutement. Aucun joueur ne vient à Nantes sans être validé par la cellule de recrutement, par l’entraîneur, par l’adjoint, par tout le monde », a indiqué l’agent.

Mogi Payet bientôt de nouveau en prison ?

En fin d’année 2018, l’agent de 46 ans a été inculpé pour blanchiment et participation à une organisation criminelle. Une inculpation qui lui a coûté un emprisonnement de plus de 40 jours. Il a été libéré sous caution (150.000 euros) mais l’affaire n’est pas encore classée puisque Mogi Bayat fait toujours l’objet d’une enquête. S’il doit retourner en prison à l'issue de l'enquête, ce sera sans crainte, se comparant même à Nelson Mandela. « Nelson Mandela a fait de la prison et des gens bons en ont fait aussi », a-t-il déclaré.