ASSE Mercato : Un club italien sur les rangs pour Bouanga

Le meilleur joueur et buteur de l’ ASSE, Denis Bouanga, est désormais dans les papiers d’un club italien. La formation de Serie A vient ainsi rallonger la liste de ses prétendants.

ASSE : Denis Bouanga visé par l'AS Rome

Denis Bouanga est évidemment le joueur le plus courtisé de l’ASSE cet été. Il a séduit plusieurs clubs lors de la saison 2019-2020 qu’il a terminée avec 12 buts et 5 passes décisives, en 35 matchs disputés, toutes compétitions confondues. En plus d’être le meilleur buteur de l’AS Saint-Étienne, il a été élu meilleur joueur du club ligérien de la saison dernière. Il a succédé ainsi à Rémy Cabella. En Ligue 1, Denis Bouanga est courtisé par le Stade Rennais et le LOSC, qualifié respectivement pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. En Espagne, le Betis Séville est à ses trousses. Idem en Angleterre où l’intérêt de Carlos Ancelotti, manager d’Everton, est évoqué. Et ce n’est pas tout ! L’ailier de l’ASSE est aussi ciblé par l’AS Rome, selon les informations de France Football. Séduit par le profil du Gabonais, le club transalpin étudie la possibilité de le transférer cet été.

Bouanga vendu à 15 M€ au moins cet été ?

Devant tous ces intérêts, l’AS Saint-Étienne a une position claire sur le dossier Denis Bouanga. Elle ne négociera le transfert de ce dernier qu’à partir de 15 M€. Acheté à 4,5 M€ en juillet 2019 au Nîmes Olympique, le joueur de 25 ans a vu sa cote monter après sa saison remarquable avec l’ASSE, sur le plan individuel. En décembre 2019, il valait même 10 M€, selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt. Quoi qu'il arrive, les responsables stéphanois devraient faire une bonne affaire sur la vente de Denis Bouanga cet été.